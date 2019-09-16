Petrol fiyatlarında Suudi Arabistan etkisi! Yüzde 10 yukarıda

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait işleme tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi 5.7 milyon varil/gün seviyesinde geriledi.

TAM KAPASİTE ÜRETİM GÜNLER DEĞİL HAFTALAR ALABİLİR

Şirket üretimin ne zaman eski seviyesine yükseleceğine dair takvim vermedi, konuya yakın bir kaynak Pazar günü Reuters’a yaptığı açıklamada tam kapasite üretime “günler değil haftalar” içinde dönülebileceğini bildirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ABD saatiyle 18.50’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden “ihtiyaç halinde Stratejik Petrol Rezervi’nden gerektiği kadar petrolün piyasaya salınması” emrini verdiğini açıklamasının ardından, petrol fiyatları küçük oranda da olsa bir düşüş yaşadı.

Suudi Arabistan devlet petrol devi Aramco, günlük üretimin 5.7 milyon varile düştüğünü açıkladı ancak üretim miktarının ne zaman normale döneceğine dair bilgi vermedi.

Ancak geniş saklama alanlarında üretilen petrol depolandığı için, bu hafta Suudi Arabistan petrol ihracatına planlandığı gibi devam edebilecek.

Londra’daki Interfax Energy’nin analitik biriminin başı Abhishek Kumar, “Suudi Arabistan’dan yetkililer yangını kontrol altına aldıklarını söylüyor ancak bu durumda, yangını söndürmekten çok uzaktalar.” dedi. Abqaia ve Khurais tesislerindeki zararın çok büyük olduğunu, petrol üretiminin normale dönmesinin haftalar alabileceğini söyledi.

ABD İRAN’I SUÇLUYOR

Saldırıları Yemen’de İran destekli Husi milisleri üstlendi ancak ABD, saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, saldırıların Suudi Arabistan’ın petrol endüstrisinin kalbindeki tesisleri hedeflediğini ve doğrudan İran yönünden geldiğini, güdümlü füze kullanılmış olabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘saldırıların Yemen’den geldiğine dair hiçbir delil yok’ dedi ve tüm ülkelere, “İran’ı kınama” çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise bu suçlamaya, “Maksimum baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, maksimum yalan politikasına başvuruyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da bir tweet atarak “suçluyu bildiklerine inandığını, bir sonraki adım için hazırolda doğrulama beklediklerini” duyurdu. “Saldırının arkasında kimin olduğuna inandıklarını söylemeleri ve nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesi için Suudi Arabistan’dan haber beklediklerini” ekledi.

Trump, olayın ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ı da arayarak ülkenin kendini savunabilmesi için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

HANGİ TESİSLER VURULDU

Saldırıya uğrayan bölgelerden gelen görüntülerde, devlet petrol şirketi Aramco’nun Abqaiq’de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyor.

Abqaiq’teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor. Aramco bu tesisin dünyanın en büyük “ham petrol stabilizasyon tesisi” olduğunu belirtti. İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais’e düzenlendi.

2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor. Devlet medyası iki bölgedeki yangınların da kontrol altına alındığını açıkladı. Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon dört yıldır Husilere karşı savaşıyor. Ağustos ayında Shaybah petrol sahasındaki tesislere, Mayıs ayında da iki adet petrol pompa istasyonuna silahlı drone ile saldırı düzenlenmişti.

REUTERS- BBC TÜRKÇE