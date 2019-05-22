Son dakika: Türkiye’den ABD’ye çelik jesti! Yarı yarıya indirildi

ABD menşei bazı ürünlerin ithalatında 14 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ek mali yükümlülük yüzde 50 oranında düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile sıvanmamış kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.

İŞTE İNDİRİM YAPILAN ÜRÜNLER

Kararlar ABD’den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük oranı binek otomobiller için yüzde 120’den yüzde 60’a, alkollü içkiler için yüzde 140’tan yüzde 70’e, yaprak tütün için yüzde 60’tan yüzde 30’a, güzellik ve makyaj ürünleri için yüzde 60’tan yüzde 30’a düşürüldü. Türkiye’nin yarıya indirdiği ürünler şöyle;

PEKCAN: 521,2 MİLYON DOLAR TUTARINDA İLAVE VERGİ 260,6 MİLYON DOLARA İNECEKTİR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pekcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere 17 Mayıs tarihinde ABD, Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştür.

Türkiye bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür.

Bu karar ile ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir.

ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

ABD, 23 Mart’ta Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma % 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.

ABD, 13 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerini iki katına çıkarmıştı. Buna göre, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisi alüminyumda %20’ye, çelikte %50’ye yükseltildi.

YÜZDE YÜZ ARTIRILMIŞTI

Türkiye ise mütekabiliyet gereği 15 Ağustos’ta ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve motorlu taşıtların da bulunduğu ürünlerin ithalatın uygulanan ek mali yükümlülük %100 oranında artırmıştı.

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ABD geçen hafta ise Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı ancak Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisini %25’e indirdi.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK NEDİR? Ek mali yükümlülük (EMY), 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında konulan ek yükümlülüklere verilen isim. Bugüne kadar yapılan EMY uygulamasının detayına bakıldığında, İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile ülke ayrımı yapılmaksızın uygulandığı görülüyor. Ayrıca bu kararlar ile bazı ülkelere tarife kontenjanı uygulanacağı düzenlenecek ithalat lisansı ile Karar'da yer verilen ülkelerden yapılacak ithalatta EMY uygulanmayacağı belirtilmiştir.

REUTERS- SOZCU.COM.TR