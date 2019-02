Sanayi merkezinde 4 kişiden biri icralık

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sanayi kenti Kocaeli'de her 4 kişiden 1'inin icralık olduğunu açıkladı. Türkkan, “2 milyon nüfuslu kentte icra dosyalarının sayısı 500 bini aştı. Her 4 vatandaştan 1'i icralık. Artık icra gelen eve kimse acıyarak bakmıyor çünkü onun da evinde icra var” dedi. Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada ülke genelindeki ceza ve hukuk mahkemelerinde günde 4 bin 700 dosyanın karara bağlandığını, ancak her gün 12 bin 764 yeni dosya geldiğini de bildirdi. Böylelikle her gün 8 bin dosya birikiyor.

RAFLARA SIĞMIYOR

Türkkan, “Ceza mahkemelerine her gün ortalama 7 bin 392 dosya geliyor. Günlük karara çıkan dosya sayısı ise 2 bin 463. Yani her gün yaklaşık 5 bin dosya birikmeye devam ediyor. Hukuk mahkemelerine günlük gelen dosya sayısı 5 bin 372, karar verilen dosya sayısı ise 2 bin 243. Üç bin dosya da her gün hukuk mahkemelerinde birikiyor. İdari yargıya günlük gelen dosya sayısı bin 862, günlük karar verilen dosya sayısı ise 589” diye konuştu. Raflara sığmayan dosyaların koridorlara dizildiğini anlatan Türkkan, “Avukatlar koridorlarda dosya arıyor. Orada eğer bir tanıdık memur yoksa o dosyaya ulaşmanız aylar sürer. UYAP'tan sadece netice alırsınız, içinden bir evrak bakmanız gerekirse mutlaka dosyaya ulaşmanız gerekir, o da zor” ifadelerini kullandı.

DAİRELER ANA BABA GÜNÜ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de icra dairelerindeki dosya sayısının 32 milyonu bulduğunu, vatandaşın bankalara olan borcunun ise 519 milyar liraya ulaştığını belirterek, “İcra daireleri ana baba günü, icra kuyrukları oluştu” dedi.

2002 yılında icra iflas dairelerindeki dosya sayısı 8 milyon 613 bin 759 idi. 2017 sonu itibarıyla 28 milyon 36 bine çıktı. Bugün ise bu rakam 32 milyonu buldu. Tekin, 2019 Ocak ayı itibarıyla borçlu vatandaşlara ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre, 2002 yılında vatandaşın bankalara olan borcu 6 milyar 605 bin lira iken, 2019 Ocak ayı itibarıyla 518 milyar 208 milyon liraya çıktı. Bu borç miktarının içinde tüketici kredileri ve kredi kartları bulunuyor. Takipteki tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 2002'de 278 milyon lira iken 2019'da 18 milyar 991 milyon liraya çıktı. Vatandaşlar bankalara 2018 yılında 61 milyar 519 milyon lira faiz ödedi. Takipteki toplam vatandaş sayısı ise 3 milyon 436 bin 854 oldu.

Karşılıksız çekler patladı

2002'de 2 milyar 204 milyon liralık 742 bin 968 adet çek karşılıksızken, 2018 sonu itibarıyla 25 milyar 331 milyon liralık 504 bin 611 adet çek karşılıksız çıktı. Aynı dönemde protesto edilen senet sayısı 498 bin 748 adetten 846 bin 267 adete çıktı. Tutar olarak ise 816 milyon 175 bin liradan, 16 milyar 773 milyon 306 bin liraya ulaştı.