SBK Holding Heksagon’u satın aldı

İlaç, turizm, otomotiv yan sanayi ve finans sektörlerinde yatırımları bulunan SBK Holding ile Ünlü iş insanı İnan Kıraç’ın başında bulunduğu Kıraça Holding arasında, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’nin satışı ile ilgili süreç tamamlandı.

Yapılan açıklamada; son 3 aydır yoğun görüşme sonunda taraflar arasında imzalanan 5 Ağustos tarihli pay devir sözleşmesine göre, Heksagon’un yeni sahibi Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding oldu.

Jan Nahum ve kardeşi Claud Nahum’un yönetiminde olduğu Heksagon A.Ş.’nin devri ile ilgili tarafların el sıkıştığı belirtildi.

İHA