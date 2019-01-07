Son dakika… Benzine zam beklentisi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam bekleniyor. Ancak 15 kuruşluk artış pompa fiyatlarına yansımayacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam gelecek. Ancak beklenen artış pompa fiyatlarına yansımayacak.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Cuma günü 55,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,77 dolardan açıldı.