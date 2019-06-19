Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

Fed, politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 – yüzde 2.50 aralığında kaldı. Beklenti de faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

Fed, faiz oranlarını değiştirmedi ancak, ekonomik belirsizlikteki artıya ve beklenen enflasyonda düşüşe yanıt olarak bu yılın geri kalanında 50 baz puana varan bir faiz indirimi olabileceğini sinyalini verdi.

‘SABIRLI’ İFADESİNİ KALDIRDI

Fed, FOMC toplantısının ardından yaptığı açıklamadan, önceki açıklamalarında yer verdiği faizleri ayarlarken “sabırlı” hareket edeceği ifadesini çıkardı.

Faizin değiştirilmemesi kararı 1’e karşı 9 oyla alında. Üyelerden St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz indirimi yapılması gerektiğini savundu.

Fed politika yapıcılarının neredeyse yarısı gelecek 6 ayda borçlanma maliyetlerini düşürmeye istekli olduklarını gösterdiler. Fed üyelerinin ekonomiye yönelik yeni projeksiyonlar, büyüme ve işsizlik konusunda görüşlerin büyük ölçüde değişmediğini gösterdi.

Ancak Fed üyelerinin manşet enfyasyon için beklentileri Mart ayındaki şüzde 1,8’den yüzde 1,5’e geriledi. 17 politika yapıcıdan 7’si 2019 yılı sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını dile getirirken, 8 üye ise 25 baz

puanlık indirimin uygun olacağını savundular.

BU YIL BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için büyüme tahminini değiştirmezken, gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti. Fed’in açıkladığı ‘Ekonomik Projeksiyon’ raporuna göre, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’dan 2,0’ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 olarak kaldı.

Banka’nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3,7’den yüzde 3,6’ya, 2020 beklentisi yüzde 3,8’ten yüzde 3,7’ye, 2021 için beklentisi yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e ve uzun dönem beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye indi.

Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1,8’den yüzde 1,5’e, gelecek yıl için yüzde 2,0’den yüzde 1,9’a çekilirken,2021 ve uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı. Önümüzdeki 3 yıl için yüzde 2,0 olan çekirdek PCE tahmini, 2019 için yüzde 1,8’e, 2020 için yüzde 1,9’a çekildi, 2021 için aynı kaldı.

Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,1’e, 2021 için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,4’e ve uzun dönem için yüzde 2,8 olan tahmini yüzde 2,5’e çekildi.

“KÜRESEL EKONOMİ ENDİŞE VERİCİ”

Fed Başkanı Powell kararın ardından yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba. Bugün politika faizini olduğu yerde bırakma kararı aldık. Ancak politika açıklamasında bazı ciddi değişiklikler yaptık. Bugüne kadar ekonomi iyi bir performans gösterdi. Son Fed toplantısından bu yana ters akıntılar yeniden ortaya çıktı. Küresel ekonominin gücü ile alakalı olarak bazı belirsizlikler oldu. Küresel ekonomi endişe verici.

Ticaret belirsizlikleri gelen verilerle etkisini göstermeye başlıyor olabilir. Artan ücretler enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmıyor. Büyümeye yönelik riskler ve düşük enflasyon bekleyişleri enflasyonda hedefin altında kalmaya devam edeceği endişeleri oluşturdu. Ekonomik büyümeyi sürdürmek için araçları uygun şekilde kullanacağız.

Ticaret konusunda haberler Fed’in değerlendirmesi için önemli,. 4 yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum.

“FAİZ İNDİRİMİ KAPISI AÇILMIŞ OLDU”

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Eda Karadağ konu hakkında yaptığı açıklamada, “Karar metninde, “sabırlı” ifadesi çıkarılmış durumda. Bu ifade çok önemliydi çünkü son dönemde “faiz indirimi” beklentisi konuşuluyordu. Dolayısıyla bu ifadenin kalkmasıyla 31 Temmuz tarihinde yapılacak Fed toplantısında “faiz indirimi” kapısı açılmış oldu. Karar metninde diğer noktalara bakıldığında, ekonomik aktivitenin “güçlü” ifadesi yerine “ılımlı” ile değiştirildiği dikkat çekiyor. Büyüme ve enflasyon konusunda belirsizliklerin arttığı da metnin içerisinde yer verilmiş. Sabit yatırımlar içinse yavaşlamaya devam ediyor diye ifade edildi.” açıklamasında bulundu.

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