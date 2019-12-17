Son dakika… Motorine zam gelebilir

Son günlerde Brent petrolün fiyatında ve dolar kurunda yükseliş yaşanıyor. Buna bağlı olarak motorinin litre fiyatında 22 kuruşluk bir zam beklentisi oluştu. 22 kuruş zammın 6 kuruşunun pompaya yansımayı, 16 kuruşunun ise eşel mobilin devreye girmesiyle ÖTV’den karşılanması bekleniyor.

Akaryakıta gelen zamlar genellikle hafta başında pazartesiyi salıya bağlayan gece açıklanıyor. Eğer dolar kurunda ve Brent petrol fiyatında önemli bir değişim yaşanmazsa motorinde beklenen zam fiyatlara yansıyacak.

Beklenen zammın yansıması halinde İstanbul’da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı 6.53 TL olacak.

Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.54 olan motorinin litre fiyatı 6.60 TL’ye yükselecek.