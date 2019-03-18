Tanzim satış 5 Haziran’a kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu ve tartışma konusu olan tanzim satış noktalarının kente maliyeti, 28 Şubat günü “acil” olarak düzenlenen ihalenin sonuçlanması ile ortaya çıktı. “Tanzim satış hizmeti alımı” ihalesi, üç ay için 7 milyon 932 bin 981 liralık teklif sunan İBB şirketlerinden Beltur'un oldu. Beltur ile Mart-Haziran arasını kapsayan üç aylık sözleşme imzalandı.

34 İLÇE 50 NOKTA

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle İstanbul genelinde sebzeler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunuldu.

Sebze satışına geçtiğimiz haftalarda elma ile pirinç, nohut ve mercimek de eklendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanzim satışın faturası da İBB'nin açtığı ihalenin sonucunun açıklanması ile ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihinde “Tanzim satış hizmet alımı” ihalesine çıkmıştı. 3 aylık işi kapsayan ihalenin yaklaşık maliyeti 7 milyon 997 bin 769 lira olarak belirlendi. İhaleyi 7 milyon 932 bin 981 liralık teklifin sahibi İBB şirketlerinden Beltur kazandı. Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi 8 Mart 2019-5 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

Aşağıdaki videoda Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın daha önce tanzim satışla ilgili yaptığı açıklamaları izleyebilirsiniz.

“ACİL” TANZİM İHALESİ

İhale; Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda kullanılan 21-B maddesine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirildi. İhaleye iki geçerli teklif sunuldu. İhalenin sonuç ilanında, pazarlık yönteminin seçilme gerekçesi olarak “doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” düzenlemesi gösterildi.