Thomas Cook’un ortağı: Bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum

Dünyanın en eski seyahat acentası olan 178 yıllık Thomas Cook iflas etti. Şirketin ikinci büyük ortağı Anex Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar dünya devinin iflasıyla ilgili olarak Turizm Güncel’den Savaş Daş’ın sorularını yanıtladı. Koçkar Thomas Cook’un yaklaşık yüzde 7’sine ortak.

‘ARKA ARKAYA BU KADAR HATA YAPILMAZ’

Neşet Koçkar ‘'Ben Thomas Cook'un kötü yönetildiğini biliyordum ama bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum. Arka arkaya bu kadar hata yapılmaz.'' dedi.

Kendisinin hisse aldığı temmuz ayında şirketin 700 milyon açığı bulunduğuna dair çıklama yaptığını kaydeden Koçkar, ‘'Eylül başında Londra'd Fosun ve Thomas Cook ile yaptığım toplantıda, bu rakamın 900 milyon pound oluğunu belirttiler. Eylül ayının ortasında ise açığın 1.1 milyar pound olduğunu söylediler.'' diye konuştu.

‘GÖRÜŞMELERDE DAHA DERİN BİR KRİZ GÖRDÜK’

Yaşanan gelişmeler üzerine bekleme pozisyonuna geçtiğini kaydeden Neşet Koçkar, ‘'Biz yaptığımız görüşmelerde finansman anlamında çok daha derin bir krizin olduğunu görmüştük. Bu nedenle Londra ziyareti sonrası, Fosun ve bankalarla yürütülen yeniden sermayelendirme görüşmelerinin sonucunu beklemeye geçtik.

‘BÜYÜK BİR GÜVEN SORUNU OLACAK’

İflas öncesi Thomas Cook ve Fosun'la anlaşmaya vardıklarını ve görüşme sürecinin sonuçlarını beklediklerini belirten Koçkar, şirketin batışının sektöre etkileri ile ilgili olarak ise, ‘'İflasın etkilerini orta ve uzun vadede göreceğiz. Ancak etkisinin büyük olacağı kesin. Yılda 22 milyon yolcu taşıyan bir şirketti. Bir kere büyük bir güven sorunu oluşacak. Otelcilerin ve tedarikçilerin durumunu bir düşünün.'' şeklinde konuştu.

Neşet Koçkar, Thomas Cook'un iflasıyla oluşan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı, bu noktada Türk şirketlerinin rol alıp alamayacağı ve Thomas Cook'la ilgili girişiminde bakanlıktan bir destek görüp görmediği şeklindeki sorulara ise şu yanıtı verdi:

‘BAKINIMIZ SAĞOLSUN TEBRİK ETMEKLE YETİNDİ’

Bizler oradaki hiçbir boşluğu kapatamayız. Çünkü bir Türk turizmci, bu kadar büyük ve global bir markayla iş birliği yapıyor ve arkasında hiçbir destek bulamıyor. Sağolsun Bakanımız tebrik etmekle yetindi. Türkiye turizmi açısında bu kadar önemli bir adıma destek beklerdim ama hiçbir destek göremedim.

Ben olsaydım, Thomas Cook ile ilgili bir maliyet hesabı yapar, bunu Türkiye'nin turizmdeki orta ve uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurarak ona göre plan geliştirirdim. Ama tebrik edilmekle yetindi.''

‘KAYYUM BİZE GELECEK’

Satın aldığı hisslerden dolayı herhangi kayıp yaşamadığını ifade eden Neşet Koçkar, iflas sürecinin nasıl yönetileceğinin ise ilerleyen günlerde görüleceğini belirterek, ‘'Thomas Cook'ta şu anda en büyük hissedarlar Fosun ve biziz. Dolayısıyla kayyum bize gelecek. O noktada belki başka planlamalar da otaya çıkabilir, böyle bir ihtimal var.'' dedi

Kayyum bize gelecek ilk aşamada Fosun'la bize gelecek. En büyük hissedarlar biziz. Belki başka planlamalar da olabilir.

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