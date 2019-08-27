Ticaret savaşı petrolün fiyatını artırdı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinin yakında yeniden başlayacağı, bir anlaşmaya varılacağına güvendiği yönündeki söylemleri, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.



59 DOLAR SINIRINA YAKIN

ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı 59,17 dolara kadar yükselişin ardından düne göre 27 cent artışla 58,97 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı, ABD-Çin ticaret savaşının global ekonomiye zarar vereceği ve petrol talebini azaltacağı endişeleri ile Nisan 2019’dan bu yana yüzde 20 gerilemişti.

Trump’ın açıklamalarına destek mahiyetinde bir açıklama da Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’den geldi. He de ABD ile ticari sorunlarını sakinlik içinde çözmek istediklerini ifade etti.

BENZİNDE HAZIRLIKLI OLMAK GEREK!

Petrol fiyatlarının yükselmesinin üstüne ticaret savaşlarının kura olan etkisi de düşünüldüğünde akaryakıt fiyatları için önümüzde zor günler bizi bekliyor.

Benzine dün 16, motorine ise 11 kuruş zam gelmişti. Zamla birlikte Ankara’da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul’da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir’de 6,28 liradan 6,39 liraya yükseldi.

Ankara’da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir’de 6,68 liradan 6,84 liraya yükseldi.

Benzine dün gelen zam kur artışı kaynaklıydı. Sektör kaynakları petrole yeni bir zam geldiğinde akaryakıtın da direkt olarak bundan etkileneceğini ifade ediyorlar.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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