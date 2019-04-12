Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019’a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 751 bin 17 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 16,5 azalarak 128 bin 986 tona indi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 2,8 azalışla 54 bin 757 tona düştü. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 67,5 azalarak 743 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü ve 89 bin 116 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 1,8 azalarak 53 bin 527 tona düştü. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalış gösterdi.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ ŞUBATTA

Türkiye’nin yumurta üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalışla 1,6 milyar adet oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.Buna göre, yumurta üretim miktarı şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Şubatta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.Şubatta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 91 milyon olarak kayıtlara geçti.Kesilen hindi sayısı ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 geriledi. Şubatta kesilen hindi sayısı 413 bin oldu.Tavuk eti üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 6,2, yıllık bazda da yüzde 4,9 düştü ve 158 bin 411 ton olarak belirlendi.Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 15,5 azaldı ve 4 bin 291 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 düşüş gösterdi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,0005 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018’in şubat ayına göre yüzde 5’lik düşüş gerçekleşti.

AA