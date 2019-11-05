Trafik kurallarına uymayanın vay haline!

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek miktarda para cezaları bekliyor. Son dönemde çakarlı lambaların yasaklanmasıyla trafik denetimleri de oldukça artmış durumda.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ 3.516 TL OLACAK

Yeniden değerleme oranı sonrası 2020 yılında alkol alıp direksiyon başına geçenler yandı! Buna göre alkollü araç kullanmanın en hafif cezası bin 2 TL’den, 1.228 TL’ye yükselecek. Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2.869 TL’den 3.516 TL’ye çıkacak.

HIZ YAPANIN VAY HALİNE!

Yeniden değerleme sonrası sürücüler gaz pedalına daha da dikkatli basacak. Çünkü hız sınırı aşmanın cezası da oldukça yüksek. Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmanın cezası 235 TL’den 288 TL’ye çıkarken yüzde 30-50 aşmanın cezası 488 TL’den 598 TL’ye çıkıyor. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise bin 2 TL’den 1.228 TL’ye çıkıyor.