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Trendyol müşteri hizmetleri çalışma saatleri: Trendyol müşteri hizmetleri saat kaça kadar açık?

Türkiye'nin büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'da ürün ve hizmetler ile ilgili sorunlar müşteri hizmetleri aracılığıyla çözülüyor. Peki Trendyol müşteri hizmetleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Trendyol çalışma saatleri 2019...

11:11 -
Haberler Ekonomi
Trendyol müşteri hizmetleri çalışma saatleri: Trendyol müşteri hizmetleri saat kaça kadar açık?

Trendyol müşteri hizmetleri mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Trendyol müşteri hizmetleri sabah saat kaçta başlıyor? Trendyol, 08:30-24:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Trendyol çalışma saatleri 2019…

TRENDYOL MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

TRENDYOL MÜŞTERİ HİZMETLERİ  ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.

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