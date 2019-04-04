Trüf mantarı kaçakçısına 60 bin TL para cezası

70'E YAKIN ÇEŞİDİ VAR

Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 cm. toprak derinliğinde yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantar türü. Akdeniz bölgesinde bilinir olmasıyla beraber dünyanın birçok bölgesinde bulunuyor. 70 kadar çeşidi olduğu söylenen trüf mantarı, pek çok yerde yetişse de en değerli ve lezzetlileri, başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde üretilir. Sadece Fransa'da 20 bin kişi geçimini bu mantarlardan sağlıyor.