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Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 100 baz puan düşürmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti ve "bir miktar parasal gevşemeye gidilmesi" gerektiğine inandığını vurguladı. Fed'in faiz kararları Türkiye'de doların seyrini de doğrudan etkiliyor.

09:38 -
Haberler Ekonomi
Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde en az 100 baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de bir miktar parasal gevşemeye de gidilmeli” dedi.

Trump ayrıca “doların dünyanın diğer kısımlarına zarar verecek kadar güçlü olduğu”nu savundu ve şöyle dedi:

“Ekonomimiz Jay Powell ve Fed´in korkunç vizyon eksikliğine karşın çok güçlü. Ancak Demokratlar 2020 Seçimi´ni kazanmak amacıyla ekonomiyi kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Çok bencilce!”

Trump faiz konusunda Fed’i sık sık eleştirirken sıkı duruş politikasından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

DHA

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