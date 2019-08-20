Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde en az 100 baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de bir miktar parasal gevşemeye de gidilmeli” dedi.

…..The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ağustos 2019

Trump ayrıca “doların dünyanın diğer kısımlarına zarar verecek kadar güçlü olduğu”nu savundu ve şöyle dedi:

“Ekonomimiz Jay Powell ve Fed´in korkunç vizyon eksikliğine karşın çok güçlü. Ancak Demokratlar 2020 Seçimi´ni kazanmak amacıyla ekonomiyi kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Çok bencilce!”

Trump faiz konusunda Fed’i sık sık eleştirirken sıkı duruş politikasından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

DHA