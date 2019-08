Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde en az 100 baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de bir miktar parasal gevşemeye de gidilmeli” dedi.

…..The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ağustos 2019