Tüpraş ve Petrol İş arasındaki toplu iş sözleşmesi karara bağlandı

Tüpraş ve Petrol İş arasındaki toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu ile karara bağlandı. Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2021 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; ilk 6 ay için yüzde %6, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 aylar için ise %5 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildi. İlgili dönemde TÜFE’nin %5’i aşması halinde aşan kısım artışa ilave edilecek.
Normal çalışma süresinin haftada 40 saat, üçlü vardiya halinde ise 42 saat olarak belirlendiği açıklamaya göre, haftada ortalama 2 saat fazla çalışılacağından bunun karşılığında ücrete ilave olarak her ay üç yevmiye (2 saat karşılığında 6 saatlik ücret) ödenmesi kararlaştırıldı. İlk 6 ay için belirlenen sosyal yardım ödemelerinin izleyen aylarda ücret zammı oranında artırılarak ödenmesi de karara bağlandı.
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