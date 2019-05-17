Türk aile yüzde 200, İngiliz aile yüzde 38 faiz ödüyor

Türkiye'de faiz oranları yüzünden vatandaş bankaya konut kredisi için adımını atamıyor.

Öyle ki 250 bin TL birikimi olan bir aile 250 bin TL kredi çekerek 500 bin TL'lik bir daire almak istediğinde 250 bin TL'lik kredi için 527 bin TL faiz ödeyecek.

Satın almak istediği 500 bin TL'lik ev için 1 milyon 27 bin TL ödemiş olacak.

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ORTALAMA DAİRE FİYATI 225 BİN POUND

Peki ya yurt dışında durum nasıl. İngiltere hükümetinin açıkladığı istatistiklere göre Nisan ayında İngiltere'de bir dairenin ortalama fiyatı 225 bin pound.

Türkiye örneğinde olduğu gibi dairenin yarı fiyatını karşılayabilen bir İngiliz aile 112 bin 500 poundluk bir ev kredisi çekmek istediği zaman. 10 yıl vade için 43 bin pound faiz ödeyecek. Aylık ödenecek taksit 1.277 pound oluyor.

Yani çektiği kredi tutarının yüzde 38'ini faiz olarak ödüyor. Türkiye'de ise 250 bin TL kredi çeken bir aile kredinin faizi için kredinin iki katı faiz ödemek zorunda.