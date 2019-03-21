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Türk fındığında kokarca tehlikesi

Yüzbinlerce ailenin geçim kaynağı olan, aynı zamanda ülkeye önemli ihracat geliri sağlayan fındık, Gürcistan’dan gelen kahverengi kokarca isimli böceğin yarattığı tehlike ile karşı karşıya. İstanbul ve Karadeniz Fındık İhracatçıları Birlikleri, düzenledikleri ortak toplantıda, böcekler ve hastalıklara önlem alınmadığı takdirde kaybın bu yıl 1 milyar dolar olacağını açıkladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
09:11 -
Haberler Ekonomi
Türk fındığında kokarca tehlikesi

Birlik başkanları, uzun vadede ise Türk fındığının tamamen bitebileceğini vurguladı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, kokarcanın yanı sıra fındık kurdu böceğinin ve küllenme hastalığının da fındık ağaçlarını tehdit ettiğini söyledi. Fındıkta Türkiye'nin lider üretici ve ihracatçı ülke olduğunu ifade eden Gören, sorunlara karşı bilinçli mücadele yaparak, ürün kalitesini daha da artırmayı istediklerini belirtti. Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ihracatında yüzde 80 civarındaki payı ile lider konumundayken, son yıllarda meydana gelen gelişmeler  sonucunda payının yüzde 65-70'lere kadar düştüğünü vurgulayan Gören “Hatta zaman zaman yüzde 60'a gerilemesiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

LİDERLİK TEHLİKEDE

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç de, “Türkiye'nin lider üretici konumu kırılmak üzere. Biz de buna karşı üreticiyi ve kamuoyunu uyarmak için 1 milyon bilgilendirme broşürü hazırlattık” dedi.

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