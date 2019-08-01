Türkiye altın depoluyor!

Financial Times'ın haberine göre dünyadaki merkez bankaları bu yılın ilk altı ayında 15.7 milyar dolar değerinde altın satın aldı. Gazetenin haberine göre bu miktarda altın alımı altı aylık süre için bir rekor oldu.

Ülkelerin Trump'ın politikalarından dolayı belirsiz bir hale gelen ABD dolarından uzaklaşmak için altın alımına yüklendiği ifade ediliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) açıkladığı rakamlara göre Polonya, Çin ve Rusya aldıkları 374 ton altın ile dikkat çekiyor. Dünyadaki altın talebinin altıda biri merkez bankalarından geliyor.

Türkiye de altın rezervlerini 2019 yılının ilk yarısında artırmaya devam etti. Türkiye'nin altın rezervleri yılın ilk yarısında 60.1 ton artırdı.

DIŞ REZERVLERİN YÜZDE 14.4’Ü ALTIN

Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre en fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bulunan ABD’nin yaklaşık 8 bin 134 ton altını bulunuyor. ABD’nin altın rezervi toplam dış rezervlerinin yüzde 74,5’ini oluşturuyor. Dış rezervlerinin yüzde 70’ini oluşturan altın rezerviyle Almanya yaklaşık 3 bin 368 tonla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada 2 bin 814 ton altın rezerviyle IMF, dördüncü sırada 2 bin 421 tonla İtalya ve beşinci sırada 2 bin 436 tonla Fransa bulunuyor.

Türkiye yaklaşık 303 tonla bu sıralamada 19’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’nin altın rezervleri dış rezervlerinin yüzde 14,4’ünü oluşturuyor.

WGC’nin anketine göre gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11’i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını bildirdi.