Türkiye güneşte liderliği kaptırdı

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ön plana çıkan güneş enerjisine yönelik yatırımlar artmaya devam ediyor. 2018 yılında Avrupa'da 11 gigawatt (GW) gücünde güneş enerjisi santrali kuruldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 20 artan toplam yatırımlarda Almanya 2.96 GW ile ilk sırada yer aldı. Son yıllarda güneş enerjisi yatırımlarını artıran Türkiye de, 1.64 GW kapasite Avrupa'da ikinci sıraya yerleşti. Türkiye, 2017 yılında 2.59 GW güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirerek Avrupa birincisi olmuştu.

Avrupa Güneş Enerjisi Birliği'nin açıkladığı verilere göre, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kurulum 2018 yılında yüzde 36 artarak 8 GW seviyesine ulaştı. Hollanda da Avrupa'da güneş enerjisi yatırımlarını hızlı artıran ülkeler arasında yer aldı. 2017'de 0.77 GW kurulum gerçekleştiren Hollanda, 2018'de 1.40 GW gücünde kurulum yaptı.

Avrupa'nın tamamının güneşi kucakladığını söyleyen Avrupa Güneş Enerjisi Birliği CEO'su Walburga Hemetsberger, Avrupa vatandaşları arasında en popüler enerji kaynağının güneş olduğunu belirtti. Güneş enerjisinin çok yönlü başarılı bir yapıya sahip olduğunu anlatan Hemetsberger, aynı zamanda en düşük maliyete sahip olan güneş enerjisindeki fiyat gerilemesinin devam ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ

Birliğin Politika Direktörü Aurelie Beauvais de, önümüzdeki 2 yılda Avrupa'da çok güçlü bir güneş enerjisi talebi olacağına dikkat çekti. Bunun en önemli sebebinin AB 2020 hedefleri olduğunu ifade eden Beauvais, AB'ye üye ülkelerin güneş paneli ticaretini engelleyecek önlemleri kaldırdığını aktardı. Türkiye'nin 2017'ye göre kapasitesinin düşüşünü de değerlendiren Beauvais, bunun nedeninin yaşanan ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti.

Çin'den ithalat vergileri düşürüldü

Avrupa Birliği'nde güneş enerjisi payı günden güne artarken, maliyetler de geriliyor. Avrupa Güneş Enerjisi Birliği'nden yapılan açıklamada, maliyet düşüşünü Çin'den yapılan panel ithalatı vergilerinin indirilmesinin sağladığı ifade edildi. Böylece Avrupa pazarına hem uygun hem de farklı modellerde güneş panellerinin girmesiyle ülkeler enerji planlarını sürdürülebilir hale getirdi.