Türkiye’den başvuru katlandı

Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle Ankara Anlaşması’nın tehlikeye gireceği endişesi Türklerin İngiltere’ye göç oranını artırdı. Ankara Anlaşması’na başvuran Türklerin oranı yüzde 6 bin oranında arttı.

Malta vatandaşlıkları ve iş dünyasının varlıklarını başka ülkelere taşımasının gündemde olduğu bu dönemde Türklerin yurt dışına çıkışları artarak devam ediyor. Günümüzün en gözde ülkelerinden birisinin ise İngiltere olduğu ifade ediliyor. Ankara Anlaşması sayesinde Türk vatandaşları sermaye şartı olmadan İngiltere'de iş kurma projeleri ile oturum hakkı elde edebiliyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) süreci, Ankara Anlaşması'nı da tehlikeye atıyor. Çünkü AB'den çıktığı zaman, İngiltere'nin bu anlaşmayı tanıması için herhangi bir yükümlülüğü olmayacak.

HİZMET SEKTÖRÜ REVAÇTA

Brexit'in 29 Mart 2019'da tamamlanmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Birleşik Krallık Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nüsra Şahin, Türklerin Brexit bitmeden Ankara Anlaşması'na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 2018'in ortalarında Ankara Anlaşması başvurularının yüzde 6 bin arttığını belirten Şahin, “Bu anlaşma iptal olursa, 200 bin sterlin sermaye gerektiren ‘Tier 1 Girişimci Vizesi' ile gelmek zorunda kalacaklar. Bunun farkında olanlar, Brexit gerçekleşmeden bu sürece adım atmak istiyorlar. Başvuruların yüzde 6 bin artmasının sebebi de bu zaten” dedi.

Yazılım, mimarlık, mühendislik, ithalat ve ihracat, tasarım, öğretmenlik, tercümanlık, pazarlama ve satış danışmanlığı gibi hizmet bazlı birçok iş kolu üzerine şirket kurulabildiğini anlatan Şahin, Türkiye'den her türlü gelir grubundan insanın başvuru yaptığını aktardı. Şahin, “Yeme-içme ve eğlence üzerine işletmelerin açılması, emlak, el sanatları ürünleri, e-ticaret gibi ürün bazlı bir alanda da faaliyet gösterebiliyorsunuz. Bu iş kolları şu anda çok revaçta olan ticari alanlar ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki, fatura kesebileceğiniz ve ticari bağlamda mümkün olan her alandan başvuru yapabilirsiniz” diye konuştu.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN GELEN VAR

Türkiye'den İngiltere'ye göçlerin artmasının arkasında daha çok ekonomik ve siyasi sebepler olduğunu ifade eden Nüsra Şahin, çocuklarının iyi eğitim alması için de gelenler olduğuna dikkat çekti. Şahin, şöyle konuştu:

“Gelenler sosyal ortamlarındaki değerlerden ve dejenere olan kültürden şikayetçi. Bazı araştırmalar var.

Dünyadaki çeşitli ülkelerin frekansları ölçülmüş. Bir ülkenin içinde bulunduğu koşullar depresif bir durumdaysa, o ülkenin ekonomisi, kültürü, eğitimi bir şekilde ona göre uyumlanıyor ve frekansı düşerek enerjisini bireye yansıtıyor. Her ne kadar görünürdeki sebep sosyal, ekonomik ve siyasi görünse de ülkenin frekansının çok düşük olduğunu düşünüyorum.”