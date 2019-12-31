Ülker Bisküvi, İstanbul Gıda Dış Ticaret’teki hisselerini devretme kararı aldı

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, kararın yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına alındığı belirtildi.

Açıklamada, hisselerin Mustafa Yaşar Serdengeçti’ye satıldığı belirtildi.

Serdengeçti, Yıldız Holding’de Perakende Grup Başkanı konumunda bulunuyor.

Açıklamaya göre, hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda’nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi’de kalacak, İstanbul Gıda’nın 27.12.2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da Ülker Bisküvi uhdesinde kalacak.

Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf artı kar marjı prensibi ile çalışılacak.(REUTERS)