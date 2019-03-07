Vergide revizyon yolda! Açıklama bakandan geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi Konferansı’da yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde ve hem de yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış ve halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarımıza devem edeceğiz” dedi.

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Sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla bir çok yeni adımların atıldığından bahseden Berat Albayrak, bunlardan birinin Türkiye Emlak Bankası’nın yapılandırılması olduğunu belirterek, “Türkiye Emlak Bankası’nı gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka haline gelecek şekilde yapılandırdık. Diğer yandan sermaye piyasalarımızı daha ileriye taşımak ve kalkınmaya daha somut destek vermesi amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası’nın görev alanlarını genişleterek ve ismini değiştirerek yeniden yapılandırdık” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde ve hem de yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış ve halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarımıza devem edeceğiz” diyen Bakan Albayrak, “Bunu yakın dönemde yapacağız çünkü seçimler yaklaşırken malum mevduatlar coştu. Seçimden sonra bu paralar yavaş yavaş yeni enstrümanlara kaymaya başlayacak. Onun için bu hazırlıklar noktasında alternatifleri geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

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Bakan Albayrak, “Türkiye’nin dünyanın yakından tanıdığı pazar ve piyasalara sahip, tüm alanlarda dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılara evsahipliği yapıyor olması ve bunun ötesinde bölgesinde en gelişmiş demokrasi olması sayesinde yatırımcı güvenini her geçen gün artırıyor” dedi.

Bakan Albayrak, organize piyasalarda işlem gören türev araçlarının çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştirileceğinin altını çizerek, “Finansal araçlarla bunlarında dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gidiyoruz. Tüm vergi mimarisiyle ilgili büyük bir reform çalışması başladı” diye konuştu.

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İstanbul Finans Merkezi’nin yürütülen çalışmalar ile birlikte 2023 yılından önce hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Albayrak, “3 tane bina dikerek finans merkezi olmaz. Bunu tam anlamıyla; tüm ayaklarıyla destekleyecek birçok alanda stratejik ve rekabetçi bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız. Bu ay bitmeden tüm paydaşlarla birlikte projenin revizesi de dahil bir çok açıdan çok ciddi yol haritasını güncelleyerek, İFM projesini 2023 yılından önce hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.