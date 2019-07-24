Youtube müzik servisini devreye aldı

Müzikseverler yeni YouTube Music'in reklamlı versiyonu ücretsiz olarak kullanabiliyor, 13,99 TL'ye abonelikle ise reklamsız ve arka planda dinleme, indirme imkanı bulunuyor.

29 Temmuz'a kadar üye olanlar YouTube Music Premium'u üç ay ücretsiz kullanabilecek.

YouTube Music hakkında bilinmesi gerekenler

Hepsi burada: Orijinal albümler, single’lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover’lar gibi yalnızca YouTube’da bulabileceğiniz içerikler.

Binlerce çalma listesi: Ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre, binlerce seçenek arasından size en uygun olan çalma listesini seçin.

Hit videolar: Türkiye’den ve dünyadan hit videolar Hotlist sayfanızda. izlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri Ana Sayfanızda.

Özel öneriler: Ana Sayfanız, daha önce dinlediğiniz müzikler veya bulunduğunuz yere göre size yeni önerilerde bulunur.

Akıllı arama: Adını hatırlayamadığınız şarkıları bile YouTube Music’te kolayca bulursunuz. şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapın.

internetiniz yok mu? Sorun değil. YouTube Music Premium’a abone olun, Wifi’a bağlandığınızda Çevrimdışı Karışık Listeniz otomatik kaydedilsin. Beğendiğiniz şarkıları kendiniz de indirebilirsiniz.