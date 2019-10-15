Şehir hastanelerinde denetim skandalı

Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında bu yana yürüttüğü şehir hastaneleri projelerinin Sayıştay tarafından denetlenemediği ortaya çıktı. Milletvekilleri ve gazetecilerin şehir hastanelerinin maliyeti ve işletmesi hakkındaki soruları bugüne kadar “ticari sır” gerekçesiyle cevapsız kalıyordu.

Gözler Sayıştay'ın denetim raporlarına çevrilmişti. Ancak, kamu idarelerinin gelir – giderlerine ilişkin hesap ve işlemlerinin yasalara uygun olup olmadığını denetleyen, mali rapor ve tabloların güvenilirliğiyle doğruluğu hakkında görüş bildiren Sayıştay da bu bilgilere ulaşamadı.

Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda yer alan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve eklerini devletin denetim elemanlarıyla paylaşmamasına rağmen ‘paylaştık' dedi. Süreç şöyle işledi:

Üstlenilecek borç ve ödemeler gizlendi

Şehir hastanelerinin ihale dokümanları ve sözleşmelere ulaşamayan Sayıştay birimleri, ulaşabildiği yönetim ve işletmeye dair belgelerle, üzerinde ıslak imza bulunmayan sözleşme metinleri üzerinden denetim sürecini tamamlayabildi. Yapılan tespitler ise şöyle:

Toplam maliyet 63 milyar doları bulacak

Kamu özel işbirliğiyle hayata geçirilen şehir hastanelerinin Türkiye ekonomisi toplam maliyeti konusunda değerlendirmede bulunan Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek, 25 yılının sonunda ortaya çıkacak bedelin 67 milyar dolar olacağını söyledi. Geçmişte şehir hastaneleriyle ilgili yapılan ihalelerinin sonuçlarının paylaşıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Emek, “Devletin 33 milyar dolar kadar kullanım bedeli için 34 milyar dolar da hizmet bedeli için ödeme yapacağını ön görüyoruz” dedi.

BÜTÇEYİ EMECEK

Yönetmeliğinden, ihalesine, sözleşmesinden verilen garantilere kadar tüm sürecin gizemli bir şekilde ilerlediğini kaydeden Emek şunları söyledi: “Şehir hastaneleri projeleriyle kuşaklar arası refah aktarımı yapılıyor. Bütçenin bir kısmını dondurarak çocuklarımıza gelecekte ekstra yük 8 şehir hastanesi için ayrılan ödenek Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yüzde 13'üne denk geliyor. 20 şehir hastanesi faaliyete geçtiğinde bu oran yüzde 45'e, ihalesi yapılacak 10 şehir hastanesi bitttiğinde de yüzde 64'e çıkacak.”

Şehir hastanelerinin gelecekte yeni hastane ihtiyacı ortaya çıkaracağını kaydeden Prof. Dr. Uğur Emek, “Ankara'da 1 şehir hastane yerine farklı bölgelere 8 hastane yapılabilirdi. Yeni düzenle ikinci basamak hastaneleri kaybediyoruz ve hastalar şehir hastanelerine yönlendiriliyor. Başta ulaşım nedeniyle gelecekte yeni hastanelere ihtiyacımız olacak” değerlendirmesini yaptı.