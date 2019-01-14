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İran’da kargo uçağı bir evin içine daldı: 15 ölü

İran'da başkent Tahran yakınlarında pistten çıkarak bir eve çarpan uçaktaki 15 kişini hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basın uçağın Kırgızistan'dan İran'a et taşıdığını belirtti.

android-time 21:59
Haberler Genel
İran’da kargo uçağı bir evin içine daldı: 15 ölü
İran'da başkent Tahran yakınlarında pistten çıkarak bir eve çarpan uçaktaki 15 kişini hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basın uçağın Kırgızistan'dan İran'a et taşıdığını belirtti.

İran ordusuna ait kargo uçağı, Karaj kentindeki Fath Havaalanı’na kötü hava koşullarında iniş yapmaya çalışıyordu. Boeing 707 model uçağın, piste iniş sırasında kontrolden çıktığı ve sonrasında eve çarptıktan sonra alev aldığı bildiriliyor.

Reuters

Reuters

Kaza sırasında uçakta bulunan 16 kişiden sadece bir uçuş mühendisi yaralı olarak çıkarılabildi. Uçağın çarptığı evde ise hayatını kaybeden olmadı. Bir ordu sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın İran’a ait olduğunu ve uçaktakilerin İran vatandaşı olduğunu doğruladı.

Reuters

Reuters

Yerel basın, çarpışma sırasında evlerin boş olduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları’na ait Fath Havaalanı yakınında düşen kargo uçağının, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten İran’a et taşıdığı bildirildi. Uçaktaki 16 kişinin 2’sinin sivil, geri kalanların ordu mensubu oldukları bildirildi.

Reuters

Reuters

İran’ın nükleer programı nedeniyle yıllarca süren ABD yaptırımları, yetkililerin yeni uçak ya da uçak parçaları almasını engelliyor.

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Son güncelleme: android-time 22:1514.01.2019
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