1144 define arama izni verildi, hiçbir şey bulunamadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Aksaray ve Nevşehir'e giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, ilk olarak Ihlara Vadisi'ndeki teleferik projesi çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy, burada Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün hazine bulmak için yasal izinle kurutulmasıyla ilgili bir açıklamada yaptı. Define izni prosedürünün zorlaştırılacağını belirten Turizm Bakanı Ersoy şunları söyledi:

“Bin 144 define izni vermişiz. Ancak bunların hiçbirinde herhangi bir define bulunamamış. Kazı iznini vermesen suç. Verince de hiç kimse bir şey bulamamış. Dipsiz Göl olayından sonra artık define prosedürü zorlaşıyor. Bundan sonra Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu istenecek. Konuyla ilgili son sözü de valiler söyleyecek.”

KAPADOKYA’DA YETKİ ALINDI

Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi'ne teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “En iyi çözümü değerlendireceğiz. Ama özel sektörden de taliplisi varsa, önerilerde mantıklıysa verebiliriz. Bu yıl içinde değerlendirmesini tamamlarız” dedi.

Ersoy, daha önce yıkım yetkisinin belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu da belirterek, “Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak. Önemli olan Kapadokya'da turistlerin kaldığı gün sayısını yükseltmek” diye konuştu.

ERSOY: HEDEFİMİZ 75 MİLYON TURİSTE, 65 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞMAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı turizm stratejisini açıkladı. Bakan Ersoy, hedeflenen turist sayısının 75 milyondan fazla, turizm gelirlerinin ise 65 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “Bakın Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı 70 binlerden 350 bine çıktı. Anadolu'da bunun gibi çok sayıda eser var. Televizyon, sosyal medya fenomenlerini Türkiye'ye getirteceğiz. Takipçilerine bu mekanları anlatmalarını sağlayacağız” dedi.

Ersoy konuşmasında yüzde 2'lik konaklama vergisine de değindi. Ersoy şunları söyledi:

“Turistin fazla olduğu tüm ülkelerde konaklama vergisi var. Turist, Yunanistan, Fransa, İspanya'ya gittiği zaman bu vergiyi ödüyor. Türkiye'de konaklayan turistin yüzde 85'i yabancı yüzde 15'i yerli. Dolayısıyla vergi yabancılardan alınacak. Vergi tur operatörlerinden değil, doğrudan otellerden tahsil edilecek.”