3. Havalimanı için 13 milyon ağaç kesilmiş

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), uydu görüntüleri üzerinden karşılaştırmalı analiz yaparak İstanbul'un en çok tartışılan projelerinin başında gelen 3. Havalimanı için 2012 yılından bugüne kadar kesilen ağaç sayısını hesapladı.

Yapılan hesaba, 3. Havalimanı ile çevresinde yer alan havalimanı inşaatı için açılan taş ocakları ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu da katıldı. Bu hesaba göre 3. Havalimanı için hazırlanan ÇED raporunda belirtildiği gibi kesilecek ağaç sayısının 2 buçuk milyon ile sınırlı kalmadığı 13 milyona çıktığı saptandı. Analize göre 2012-2019 yılları arasında havalimanı proje sahasında 8 milyon, inşaat için açılan 2 adet taşocağı için en az 1.2 milyon, havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için 3.7 milyon ağaç katledildi.

6 BİN 500 HEKTARLIK ORMAN GİTTİ

Kuzey Ormanları Savunması'ndan şehir plancısı Ayşe Yıkıcı, kesilen ağaçların kapladığı alanın yaklaşık 6 bin 500 hektar olduğunu ve bunun 4 bin hektarlık kısmının 3. Havalimanı proje sahası içerisindeki orman alanı olduğunu belirtti.

Yıkıcı, kuzey ormanlarının ‘muhafaza ormanı' ilan edilmesi için Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte başlattıkları kampanyaya destek çağrısı yaparak “Kuzey Ormanları sadece İstanbul sınırları içinde yer almıyor, Bulgaristan sınırından Düzce’ye kadar uzanıyor. Orman dediğimizde aklımıza ilk gelen hep ağaç oluyor ama yaptığımız hesap aslında yok edilen bir yaşam alanının sadece bir üyesine ait verileri kapsıyor. Ağaçlar ile birlikte orada yaşayan milyonlarca canlı hem evinden oldu hem de yaşamını kaybetti. Kaybımız büyük ama Kuzey Ormanları'nın milyarca ağacı hala Trakya, İstanbul ve Anadolu'ya nefes olmaya devam ediyor. Bu katil projeleri yapma sebepleri kuzey ormanlarını tümüyle inşaat ağalarının yağmasına açmaktı. Hep birlikte bu gözü dönmüş rant ve yağma odaklarının bu hesaplarını bozabiliriz” dedi.

DOĞAL DENGE BOZULDU

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ünal Akkemik de bu büyüklükteki bir orman alanı kaybının İstanbul'a etkilerini şöyle anlattı: “Bu kayıp, doğal ekosistemdeki dengenin bozulması anlamına geliyor. Yaban hayatının parçalanmasına neden oluyor. İstanbul'un kuzeyinde bütün bir ormanın oksijen ve temiz hava üretim fonksiyonunun azalması demek. Kuzey rüzgarları kısmen daha az hava taşıyacak artık. İstanbul gibi metropollerde uzun vadede sıcaklıklar artıyor. İklim dengesi bozuluyor. Metropollerde yeşil alanların daha bütüncül olması gerekir. Kuzey ormanları parçalandıkça İstanbul'un ısı dengesinin korunmasındaki etkisi azalıyor. İstanbul kent ısısı giderek artıyor. “