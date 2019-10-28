30 CHP Parti Meclisi üyesine ’15 Temmuz’ davası

CHP; 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında iktidarı sert sözlerle eleştiren bir bildiri yayınlamış, AKP’nin FETÖ ile mücadele etmediği ve ‘yandaşlarını koruduğu’ yönünde iddialarda bulunmuştu.

MİLLETVEKİLLERİ İÇİN DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ



Bildiride 60 kişilik CHP Parti Meclisi üyelerinin tamamının imzası bulunuyor. Ancak PM üyelerinin 30’u milletvekili olduğu için dokunulmazlık nedeniyle haklarında dava açılamıyor, fezleke düzenlenebiliyor. PM’nin milletvekili olan üyeleri hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip TBMM'ye gönderilecek.

TOPLU DEĞİL TEK TEK DAVA ÇALDI

CHP, bu davaları izlemesi için PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Ömer Koçak’ı görevlendirildi. İlk dava eski PM üyesi ve eski milletvekili Mehmet Tüm hakkında. Davanın ilk duruşması 31 Ekim günü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. CHP avukatları ilk duruşmada, PM üyelerine tek tek dava açıldığı ve davanın toplu yürütülmediği konusunda itirazda bulunacak.

YARGI SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak “Bizi yıldırıp korkutacaklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Biz doğruları söylemeye ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu muhalefete yönelik haksız ve ağır bir saldırıdır. Yargı silah olarak kullanılıyor. Biz gerçekleri kamuoyunun önüne koyduk. Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olmadığının kanıtıdır bu dava. Geri adım atmayacağız” dedi.