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750 milyon dolarlık proje ‘Ankapark’ battı

Ankara’da AOÇ arazisi üzerine yapılan Ankapark açıldıktan 6 ay sonra battı. Yeni başkan Yavaş, “Belediyenin 30 yıllık yardım parası gitti” dedi. AKP’li eski başkan ateş püskürdü.

Yavuz ALATAN
06:20 -
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750 milyon dolarlık proje ‘Ankapark’ battı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, yılda 10 milyon turistin ziyaret edeceğini vadedip, milyarlarca lira harcayıp yaptırdığı Ankapark, açılışından 6 ay sonra battı.

Bilet ücretleri düşürülmesine rağmen kimsenin gitmediği Ankapark'ı, yıllık 26 milyon 400 bin liraya 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine bile maaş ödeyemez oldu. Mallarına da haciz geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘'Ankapark 750 milyon dolara mal oldu ve orası battı. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, “Batacağı belliydi, AOÇ arazisini de katlettiler. Bu israfın sorumlusu Gökçek'tir, yargılanmalı ve zarar da Gökçek'ten tazmin edilmelidir” açıklamasını yaptı.

‘İsrafpark' olarak anılan Ankapark'a 10 milyon lira ödenen 240 adet dinozor maketi de getirilmişti.

‘LAFI YEDİRECEĞİM'

Gökçek ise Yavaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan, “Yavaş dün akşam Ankapark'ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lâfı size yedireceğim. Mavi Masa'ya müracaat edip resmen faturaları istedim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 01:48 03.10.2019
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