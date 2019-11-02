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Adil Öksüz’ün firarında mahkeme ‘suçlu yok’ dedi

15 Temmuz'un kilit ismi Hayalat İmam Adil Öksüz'ün sır dolu firarisinde mahkemeden karar çıktı. Aralarında Başbakanlık eski Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın da bulunduğu 24 sanık beraat etti. İki astsubay ise “görevi kötüye kullanmak” suçundan 5 ay hapse çarptırıldı. Firari iki sanığın dosyası da ayırıldı.

Asuman ARANCA
10:09 -
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Adil Öksüz’ün firarında mahkeme ‘suçlu yok’ dedi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimindeki merkez üssü Akıncı'dan kaçarken yakalanan kilit isim Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kişinin davasında karar çıktı.

Mahkeme, aralarında Başbakanlık eski Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın da bulunduğu 24 sanığın beraatına hükmederken, iki sanık astsubayı “görevi kötüye kullanmak” suçundan 5 ay hapse mahkum etti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemes, firari iki sanığın dosyasını da ayırdı.

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten Öksüz, kalkışmanın bastırılmasının ardından Kazan'da yakalanmış ve ifadesinde tarla bakmaya gittiğini söylemişti.

Öksüz, 18 Temmuz 2016'da serbest bırakılmış, daha sonra yakalama kararı çıkarılmıştı.

15 Temmuz Adil Öksüz Ankara Başbakanlık darbe FETÖ mahkeme
Son güncelleme: 10:12 02.11.2019
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