Adnan Tanverdi’nin ‘mehdi’ sözlerine tepki

ASSAM ve Üsküdar Üniversitesinin iş birliğiyle ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi” temasıyla İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine katılan Tanrıverdi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada “İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” sözleri büyük tartışmalara neden oldu.

Açıklamalara tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Adnan Tanrıverdi'nin meczup olduğunu, aynı meczupların sözde mehdi gelecek diye 15 Temmuzda yüzlerce vatandaşımızın canına kastettiğini ifade etti.

“AYNI SAPKIN ZİHNİYET SARAYA DANIŞMAN OLARAK ATANMIŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri başdanışmanı Tanrıverdi'nin ‘'Mehdi gelecek, hazırlıkları yapmalıyız'' sözlerine tepki gösteren Ok, Tanrıverdi'yi FETÖ'cü zihniyetle suçladı.

Ok, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan vatan hainlerinin de sözde mehdi gelecek diyerek yüzlerce vatandaşımızı katlettiğini söyledi.

FETÖ'nün TBMM'ni bombaladıklarını hatırlatan Ok şunları söyledi;

*Bu zihniyetin ve fikirlerin bu ülkeye neler getirdiğini en son 15 Temmuz akşamı gördük. Meczup Emekli General, SADAT'ın kurucusu ve Partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Maalesef Sarayda yapılan çok gizli MİLLİ GÜVENLİK toplantılarında en başta yer alanlardan. Biz MEHDİ olayının 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması sonunda Türk Milletinin ve Devletimizin gündeminden çıktığını sanıyorduk.

*Ama maalesef aynı sapkın zihniyet Saraya hem de danışman olarak atanmış. Bu meczubun tek marifetinin Türk düşmanlığı olduğunu zannediyorduk ama yanılmışız. Şehit ve Gazilerimizin emaneti olan mübarek ülkemiz bu meczuplara mı kaldı.

“BU MECZUP AYNI ZAMANDA LİBYA'YA GÖNDERİLECEK ASKERİ BİRLİĞİ YÖNLENDİRECEK”

Ok sözlerini şöyle sürdürdü;

*Milli Güvenlik toplantılarında yer alan bu meczup aynı zamanda Libya'ya gönderilecek askeri birliği yönlendirecek olan ekibin içerisinde olduğu söyleniyor. Utanç verici bir olay.

AKP’Lİ METİNER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Tanrıverdi’nin açıklamaları tartışmalara neden olurken, ‘Mehdi’ çıkışına AKP’li Mehmet Metiner’den de tepki geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Metiner, “Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi dövelim. Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor. Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturturlarsa ne diyeceğiz” ifadelerini kullandı.