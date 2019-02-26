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AKP adayından HDP seçim bürosuna ziyaret

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sık sık dile getirdiği 'Zillet İttifakı' tarafındaki partilerden olan HDP'ye ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde AKP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz, HDP seçim bürosunu ziyaret etti. Eryılmaz partililerle tokalaştı ve HDP'nin seçim bürosunda çay içti.

13:27 -
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AKP adayından HDP seçim bürosuna ziyaret

Doğubayazıt ilçesinde iki parti olarak seçimlere girdiklerini hatırlatan Eryılmaz, “İlçede halkımız kimi tercih ederse etsin bizler onların fikirlerine tercihlerine saygı duyarız. Bugün burada bulunmam kimsenin aklına yalan yanlış şeyler getirmesin. Sonuçta hepimiz bu ilçenin daha iyi şartlarda yönetilmesi için yarışıyoruz. Ben de bu arkadaşlarımı tebrik etmek ve başarılar dilemek için geldim. Sağ olsunlar ilgilenip ikramlarda bulundular. Rabbim her zaman bu ilçede güzel günlerde hep beraber yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.

 

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Son güncelleme: android-time 13:50 26.02.2019
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