AKP adayından HDP seçim bürosuna ziyaret

Doğubayazıt ilçesinde iki parti olarak seçimlere girdiklerini hatırlatan Eryılmaz, “İlçede halkımız kimi tercih ederse etsin bizler onların fikirlerine tercihlerine saygı duyarız. Bugün burada bulunmam kimsenin aklına yalan yanlış şeyler getirmesin. Sonuçta hepimiz bu ilçenin daha iyi şartlarda yönetilmesi için yarışıyoruz. Ben de bu arkadaşlarımı tebrik etmek ve başarılar dilemek için geldim. Sağ olsunlar ilgilenip ikramlarda bulundular. Rabbim her zaman bu ilçede güzel günlerde hep beraber yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.