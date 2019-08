AKP’li 10 başkan, her ay 4 maaş birden alıyor

Yerel seçimde, Balıkesir'in 60 bin nüfuslu ilçesi Burhaniye, AKP'den CHP'ye geçti. CHP'nin eski milletvekili Ali Kemal Deveciler, başkan seçildi. Deveciler aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkanı. Deveciler, SÖZCÜ'ye hem Burhaniye'de hem de büyükşehir belediye meclisinde yaşananları, 4 maaş alan AKP'li belediye başkanlarını anlattı. İşte Deveciler'in açıklamaları:

YARDIMCI ATAMADI: Nüfusumuza göre benim 5 başkan yardımcısı atama yetkim var. Daha çok çalışıp bu boşluğu ben dolduracağım ve sadece bu yolla yılda 10 milyona yakın tasarruf yapmış olacağım. Bir başkan yardımcısının maaşı yaklaşık 8 bin 500 lira. Her başkan yardımcısının bir şoförü, bir sekreteri bir aracı olur. Dolayısıyla başkan yardımcısının maliyeti yaklaşık 30 bin liradır. 5 başkan yardımcısı olduğunda ayda 150 bin lira ödeme yapılması gerekir. Bu yılda 1 milyon 800 bin lira, 5 yılda yaklaşık 10 milyon lira eder.

FARKLI UYGULAMA: Her yere yetişmem mümkün olamayacağı için farklı bir uygulama başlattım. Belediyemiz yazı işleri müdürü ve aynı zaman da nikah memuru olan arkadaşımız, bu işlerinin yanı sıra başkan yardımcısı olarak da görevini yürütecek. Bunun için kendisine sadece ayda 500 lira vereceğiz. Hatta o da bunu almak istemiyor. Belediyemize bağlı bir şirket kurduk. Kimseyi yönetime almadığım gibi ben de herhangi bir huzur hakkı almayacağım. Yani, belediye şirketi üzerinden kimseye makam-mevki de vermiş değilim.

12 ŞİRKET VAR: Gelelim, ilçemizin bağlı olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li belediye başkanlarının yaptıklarına. Büyükşehir'in 12 şirketi var. AKP'li de 10 belediye başkanı bulunuyor. AKP'li her belediye başkanına 3'er şirkette yönetim kurulu üyeliği verildi. CHP Grup Başkanı olarak da söylüyorum, AKP'li her başkan, yönetim kurulu üyesi olduğu şirketten ayda 3 bin lira huzur hakkı alıyor. Her başkan, 3 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu için başkanlık maaşlarının dışında ayda 9 bin lira da yönetim kurulu üyeliklerinden huzur hakkı elde ediyor. Yani, başkanlık, 3 de şirketlerden olmak üzere ayda 4 maaş alıyor. Bu adalet mi?

HALK MECLİSLERİ: Halk Meclisleri kurduk. Vefat eden hemşerilerimizin yıkanmasından, kefenine, defnine, duasına, helvasına kadar bütün hizmetleri veriyoruz. ‘Hoş geldin bebek' projemiz kapsamında anne-babayı ziyaret ediyor, hediyelerimizi veriyoruz. 180 kişinin evine sıcak yemek dağıtıyoruz. 15 günde bir yaşlılarımızın evlerini ziyaret ediyoruz, temizlikleri yapılıyor. Bu hizmetlerimizi giderek artıracağız.

Belediyeye minibüs kiraladık Meclis üyeleriyle kullanıyoruz

Belediye başkanlığının biri 2010, diğeri 2011 model, her ikisi de 300 bin kilometreyi doldurmuş iki makam aracı bulunduğunu ifade eden Kemal Deveciler, “İki aracı da satıyorum. Bu araçların yerine aylık 5 bin liraya minibüs kiraladım. Bunu meclis üyesi arkadaşlarla birlikte kullanıyoruz. Balıkesir'de yapılan meclis toplantılarına tek araçla gidip dönüyoruz” dedi. Belediyenin 33 milyon lira borcu bulunduğunu ifade eden Deveciler, sözlerini şöyle sürdürdü: “100'den fazla personelimiz bulunuyor. Bir ilki gerçekleştirip kimseyi işten çıkarmadım. Bazılarının görev yerlerini değiştirdim. İstemeyen, kendi gitti.”