AKP’li Yavuz’un YSK hakkındaki bu açıklamaları tekrar gündeme geldi

31 Mart'tan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde geçersiz oylar tartışması gündemdeki yerini koruyor…

Son günlerde İstanbul'daki geçersiz oylarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un, seçimlerden 2 hafta önceki bir TV programında YSK ve seçim güvenliği ile ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

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“YSK seçim güvenliği sağlaması anlamında Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında yer alır” diyen Ali İhsan Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor:”Ak Parti'nin gönlü rahat biz çok rahatız. Çünkü biz çok çabuk takip ediyoruz iş ve işlemleri. Sadece söyleme geldiğinde bahane üretmek için bunlar yapılıyor. Ama esasta onların kafaları rahat. Sandık kurulu başkanı oyları sisteme giriyor ve o sistemi partilerin genel merkezleri anlık olarak görüyor. Böyle kurgulanmış muhteşem bir sistemden bahsediyoruz.”Ali İhsan Yavuz'un 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra 8 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamada ise, “İl seçim kurulunda da bir oy yolsuzluğu var, su istimal var, usulsüzlük var” ifadelerini kullandı.