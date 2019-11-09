Atatürk hayata gözlerini kapadığı İstanbul’da özlemle anılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle tüm Türkiye’de ve hayata gözlerini kapadığı İstanbul'da bir dizi anma etkinliği düzenleniyor. 10 Kasım pazar sabahı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerini sunacak. Ardından saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda devlet erkanının katılacağı anma töreni yapılacak. Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı, Ata'sını anmak için ziyarete gelen vatandaşlara açılacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) da saat 10.00'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilciler ile diğer askeri ve mülki erkanın katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce Eyüpsultan Camii’nde düzenleyeceğini açıkladığı Mevlid-i Şerif programını Dolmabahçe Camii’nde İstanbul Valiliği ile birlikte gerçekleştirecek. Öğle namazının ardından Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Cami'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programı ile Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif'in ardından cami avlusunda helva, şerbet ve su ikram edilecek.

İMAMOĞLU, CEMEVİNDE LOKMA DAĞITACAK

Daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya Üsküdar Karacaahmet Sultan Cemevi'ndeki lokma dağıtımına katılacak. 14.30'da gerçekleşecek ziyarette Atatürk ve şehitlerimiz anılacak, lokma ile şerbet dağıtılacak. Cemevi girişine konumlandırılan Atatürk fotoğrafları ziyaret edenleri karşılayacak.

CRR'DE ÖZEL ANMA GECESİ

İBB, Türk milletinin anma günü olan 10 Kasım’da özel bir etkinlik daha düzenleyecek. Atatürk'ü Anma Gecesi, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleştirilecek. Özel gecede Mustafa Kemal Atatürk; Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendi’ye ait şiirler ve şarkılarla anılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sahne alacak.

METROLAR DURACAK, VAPURLAR SİREN ÇALACAK

İBB'nin 10 Kasım törenleri kapsamında İstanbul'un 13 raylı sistem hattının tamamı 09.05'te Atatürk için duracak. Metro ve tramvaylar duraklara yanaştığında araç içinde anons yapılacak, istasyonlarda sirenler çalacak. İBB Şehir Hatları AŞ'nin tüm vapurları da 10 Kasım'da saat 09.05'te 2 dakika boyunca sirenlerini çalarak Ulu Önder Atatürk’ü anacak.

İETT ÖĞRENCİLERLE ATATÜRK SERGİSİ AÇTI

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, Prof Ali Kemal Yiğitoğlu İlkokulu ve Ortaokul öğrencileri ile birlikte 10 Kasım sergisine imza attı. Sarıyer'de bulunan Fatih Ormanı İETT durağına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım haftasında çizdikleri resimleri ve Atatürk fotoğraflarını astı.