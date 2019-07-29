Atatürk’ün karargahı az geldi çiftliği de gitti

Ankara'da TCDD'nin 78 bin metrekarelik arazisinden sonra, Atatürk Orman Çiftliği'nin 555 bin metrekarelik arazisinin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ: Tam bir talan dönemi yaşıyoruz. Ankara Gar yerleşkesini parçalayarak Medipol Hastanesi'ne veriyorlar. Aynı şekilde ağaçlandırılacak alan olarak belirlenen Bilkent Şehir Hastanesi'ne 3 km mesafedeki AOÇ arazisinden 555 bin metrekareyi de TEBA Vakfı'na, yani Medipol'e, yani Sağlık Bakanı'na veriyorlar. Türkiye bugüne kadar böylesini görmedi.

BUNUN ADI SAĞLIK RANTI

RANT HEDEFLİYORLAR: Etimesgut Erler Mahallesi'nde bulunan AOÇ arazisi TEBA Vakfı'na/Medipol'e verilerek sağlık bilimleri ile birlikte ticaret, lojman, konut; üniversite, hastane ile birlikte sağlık rantı hedefliyorlar. Bu alanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Birimi var. Önce ‘Bu alana stadyum yapacağız' dediler, sonra kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler. Sonra nedenini bilmediğimiz şekilde kentsel dönüşüm kararından vazgeçtiler. Birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı iken, SİT derecesini değiştirdiler, sürdürebilir kontrollü kullanım alanı haline getirdiler. 2018 sonunda buraya plan değişikliği yaparak özel üniversite alanı haline getirdiler. Bu alanı da TEBA Vakfı'na yani Medipol'e devrettiler.

SÜREKLİ TALAN, SÜREKLİ KAZAN

KAZANÇ KAPISI: “Sürekli talan, sürekli kazan” anlayışıyla hareket eden iktidar önce şehir hastaneleri için kent merkezlerindeki hastaneleri kapatıyor. Sonra hem kent merkezinde, hem AOÇ arazisinde ‘üniversite ve sağlık alanı' olarak Medipol'e alan açılıyor. Şehir hastanesine gidemeyenleri buralara çekerek, kazanç haline getiriyor. AOÇ'u talan eden zihniyet, Cumhuriyeti talan eder. Artık yeter!