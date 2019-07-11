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Balkondan düşen tatilci öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin birinci katındaki balkondan beton zemine düşerek başını çarpan İbrahim Edem (32), yaşamını yitirdi.

16:27 -
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Balkondan düşen tatilci öldü

Konaklı Mahallesi’nde bir otelde konaklayan İbrahim Edem, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı birinci kattaki odanın balkonundan beton zemine düştü. Başını çarpan ve yerde hareketsiz yatan Edem’i fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Edem’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Edem’in cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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