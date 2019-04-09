Banliyö tren ücretleri ne kadar? Halkalı Gebze Marmaray sefer saatleri…

Halkalı Gebze Marmaray Hattı 2013 yılında itibaren kapalı kalmasının ardından 2019 yılında tekrar açıldı. 43 istasyondan oluşan Halkalı Gebze banliyö tren hattı 76.6 km uzunluğa sahip ve 114 dakika seyahat süresine sahip. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ulaşım aracı olan Halkalı Gebze Marmaray seferleri merak konusu oldu. Ayrıca Banliyö tren ücretleri ne kadar?

GEBZE HALKALI MARMARAY DURAKLARI

Gebze – Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor.

İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze

GEBZE HALKALI SEFER SAATLERİ

MARMARAY SEFER ÜCRETLERİ