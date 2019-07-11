Barda ‘Çav Bella’ çalmasına öfkelenen bekçiler açığa alındı

Bebek'te 3 gün önce saat 02.30 sıralarında duyulan silah sesi polisi harekete geçirdi. Bir eğlence merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda silahla ateş eden şüpheliler T.K. ve M.Ö.A. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin bekçi olduğu anlaşıldı. Beşiktaş dışındaki bir ilçede görev yapan iki bekçinin akşam saatlerinde eğlenmek için mekana gittikleri öğrenildi. İkilinin alkol aldığı ve müşteriler ayrıldıktan sonra terasa çıktıkları öğrenildi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği ve iki bekçinin de denize doğru ateş ettiği belirlendiği kaydedildi.

Bekçilerin “Çav Bella” şarkısına tepki olarak ateş ettikleri iddialarının doğru olmadığı vurgulandı. İkilinin alkolün etkisiyle denize doğru ateş ettiği belirtildi. Gözaltına alınan bekçiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İki bekçinin de olaydan 1 gün sonra açığa alındığı öğrenildi.

DHA