Başkan adayı Mevlüt Uysal’dan ilginç proje: Evlerin ortasına mezarlık yapılacak

Büyükçekmece Kumburgaz'da maliye hazinesine ait 44 bin 780 metrekarelik arazinin 16 bin 333 metrekaresi İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumunda mezarlık alanı ilan edildi. Park alanında kalan arazinin fonksiyonunun mezarlık olarak değiştirilmesine ilişkin karar oy çokluğu ile alındı.

CHP'Lİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ UYGUN BULMADI

İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, mevcut durum ve mülkiyet gibi konular incelendiğinde parselin çevresinde konut alanlarının yer aldığı, dolayısıyla mezarlık alanı fonksiyonun yerleşim alanının içinde planlandığı belirtildi. İlgili yönetmelikte “Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesi… gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir” denildiği hatırlatıldı. Büyükçekmece Belediyesi de arazinin fiili ve planlardaki durumu dikkate alındığında teklifin uygun olmadığını bildirdi.



YENİ PARK ALANI AYRILMADI

Raporda, parselin sahibi Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi'nin görüşünün dosyada bulunmadığı, iptal edilen park alanı yerine bölgeye hizmet edecek eşdeğer park alanı ayrılmadığı kaydedildi. Bununla birlikte teklifin, artan şehir nüfusunun mezarlık alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu yararı doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi. Plan değişikliğine ilişkin rapor İBB Meclisi'ne havale edildi. Konutların ortasında kalan park, AKP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan Mevlüt Uysal'ın İBB Başkanı olarak başında olduğu İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile mezarlık ilan edildi.