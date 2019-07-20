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Eşini öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde Ali Ekber Ergül isimli kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

13:52 -
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Beylikdüzü’nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun’u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

FOTO:DHA Yaralı kayınpeder hastanede tedavi altına alındı

Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor. (DHA)

Son güncelleme: android-time 14:17 20.07.2019
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