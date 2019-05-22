Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerimizde iftar saatleri

Ramazan ayının artık son günlerini idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler hayatını namaz ve oruç ibadetleriyle geçiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019: İL İL İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

ANTALYA İFTAR SAATLERİ