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Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerimizde iftar saatleri

Ramazan imsakiyesi 2019, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her ilde iftar ve sahur saatleri değişiklik gösterdiği için vatandaşlar yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. Siz de haberimizde yer alan linkten iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

18:45 -
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Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerimizde iftar saatleri

Ramazan ayının artık son günlerini idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler hayatını namaz ve oruç ibadetleriyle geçiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019: İL İL İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

ANTALYA İFTAR SAATLERİ

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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