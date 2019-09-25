Cezaevlerinde yılbaşı sürprizi

AKP'nin hazırlayıp Meclis'teki partilere sunduğu 1'inci yargı paketinde infaz değişikliği yer almadı, ancak konulan bir başka hüküm, yasanın yürürlüğe girmesinden 3 ay sonra cezaevlerinden bazı tutuklular açısından tahliyelerin başlaması sağlanacak. Tutukluluk süresi, ağır cezalı suçlarda 1 yılı, diğer suçlarda 6 ayı geçemeyecek. Terör suçlarında ise ceza 1.5 yıl olacak. Uygulamanın 3 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörüldü. Böylelikle halen tutuklu olan ve iddianameleri hazırlanmayıp davası açılmayan sanıkların durumları yeni yasaya uyuyorsa, 2020 yılı başından itibaren cezaevlerinden çıkabilecekleri belirtildi.

SADECE TUTUKLULAR

Düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanunu değiştirilerek halen en çok 5 yıla kadar olan soruşturma evresindeki tutukluluk süresi, 2 yıla indiriliyor. Terör suçunda gerekçesi gösterilerek 6 ay da uzatılabilecek. Eğer bu madde yasalaşırsa, halen 6 ay ile 1.5 yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunan ve davası açılmayıp iddianamesi hazırlanmayanlar ise tahliye edilecek.

Bu konuda yasaya bir geçici hüküm de konuluyor. Maddenin yürürlüğü, yasalaşmasından 3 ay sonra uygulamaya girecek. Yargı paketinin Ekim ayı ortasında yasalaşması bekleniyor. Bu maddeye uyan tutukluların ise 2020 Ocak ayından itibaren tahliye edilmeleri gündeme gelecek. Değişiklik sadece 6 ay-1.5 yıldır cezaevinde bulunan ve davası açılmayan tutukluları ilgilendiriyor.