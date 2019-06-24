CHP Sözcüsü Öztrak: Seçim bitti görev iktidarda

Öztrak özetle şunları kaydetti;

“Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın İmamoğlu bütün İstanbul’un başkanı olmuştur. Bu seçimin kazananı İstanbul’un vicdanıdır. Artık İstanbul’da da Türkiye’de de her şey çok güzel olacak.

Sayın basın mensupları bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 1. Yılı. 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize “Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin” denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir. Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Son bir yılda 7 paket açıkladılar, krizini bu kez de teğet geçeceğini söylediler yanıldılar. Tek adam parti devletine geçip parlamentoyu geri plana ittikten sonra ekonomik kriz daha da derinleşti. Fatura vatandaşa çıktı. İşsizlik 4 puan arttı. Artık seçim bitti gerçek gündeme geri dönmenin zamanı bitti. Şimdi görevini yapma sırası iktidarda. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız. “

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