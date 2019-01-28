CHP, Üsküdar’da Ahmet Kılıç’ı aday gösterdi

CHP’de merakla beklenen İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu. İlçeler arasında kritik yerlerden biri Üsküdar. CHP’nin bu ilçe için Mehmet Bekaroğlu’nu aday göstereceği ileri sürülmüştü. Bekaroğlu da katıldığı bir programda kendisinin böyle bir talebi olmadığını ancak yönetimden bir görev gelirse yerine getireceğini söylemişti. Yapılan toplantıların ardından Üsküdar için sürpriz bir isim belirlendi. Parti yönetimi, Üsküdar’da belediyenin CHP Meclis Üyesi Ahmet Kılıç’ı aday gösterdi.

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