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CHP, Üsküdar’da Ahmet Kılıç’ı aday gösterdi

31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul ilçe adayları açıklandı. Kritik ilçelerden biri olan Üsküdar'da CHP Meclis Üyesi Ahmet Kılıç, aday gösterildi.

06:55 -
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CHP, Üsküdar’da Ahmet Kılıç’ı aday gösterdi

CHP’de merakla beklenen İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu. İlçeler arasında kritik yerlerden biri Üsküdar. CHP’nin bu ilçe için Mehmet Bekaroğlu’nu aday göstereceği ileri sürülmüştü. Bekaroğlu da katıldığı bir programda kendisinin böyle bir talebi olmadığını ancak yönetimden bir görev gelirse yerine getireceğini söylemişti. Yapılan toplantıların ardından Üsküdar için sürpriz bir isim belirlendi. Parti yönetimi, Üsküdar’da belediyenin CHP Meclis Üyesi Ahmet Kılıç’ı aday gösterdi.

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Son güncelleme: android-time 09:08 28.01.2019
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