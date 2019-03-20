Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da açılış töreninde

İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırbaşları:

“Bugünlerde hem mitinglerimiz yapıyor hem de eserlerimizin açılışını yapıyoruz. Önceki gün Kuzey Marmara otoyolunu devreye aldık. Ankaralı kardeşlerimizin hasretle beklediği büyük bir projenin açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Toplam büyüklüğü 1.300.000 metrekareye varan Ankapark gurur verici eserlerimizdendir. Dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapıyor. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Ankara İBB buradan yıllık 50 milyon TL kazanç elde edecektir. Ankara’nın marka değerini artıracaktır.

Bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Melih Gökçek kardeşim herkese teşekkür ediyorum. Vatandaş Allah razı olsun dedi mi akan sular durur.”