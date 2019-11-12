Damadın beraati ankesörü vurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etmesine ilişkin kararda, “Ankesör” olarak bilinen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmayı da etkileyebilecek ifadeler kullanıldı. Yeter'in, FETÖ tepe yönetimindeki 5 kişi ile 766 telefon görüşmesi olduğu kaydedilen kararda, sanığın Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ile yaptığı görüşmenin meslektaş olmalarından kaynaklandığı, diğer tepe yöneticilerle olan görüşmelerinin ise “İçeriğinin bulunmadığı” gerekçesiyle suç sayılamayacağı belirtildi. Böylelikle ankesör başta olmak üzere içeriği belli olmayan ancak örgütsel bağı gösteren FETÖ'nün telefon görüşmeleri adeta aklandı.

RİSKE ATACAK

Yargı camiasında, mahkemenin bu yorumunun içeriği bulunmadığı halde örgütsel bağı ortaya koyan ankesör soruşturmalarını da riske atacağı konuşuluyor. FETÖ mahrem yapısına yönelik ankesör soruşturmalarında bugüne kadar 900'e yakın operasyon yapıldı. Yakalanan 14 bin şüpheliden yarısı itirafçı oldu. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklandıktan 3 gün sonra tahliye edilen Arınç'ın damadı Yeter'in Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'ya 41 bin lira para yatırmasını, evinde Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunmasını, FETÖ iltisaklı dernekte yöneticilik yapmasını “örgüte sempati boyutunu aşmadı” diyerek suç saymamıştı. Yeter hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanları da ‘Muteber' bulunmadı.

FETÖ DAVALARININ BİLANÇOSU ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar 270'i karara bağlandı. Tamamlanan davalarda 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 224'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 103'ü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler, bin 511 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. AA