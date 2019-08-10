Darbecilik lekesi beni kahrediyor ölmeden önce aklanmak istiyorum

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbette çarptırılan 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” dedi.

‘VASİYET' GİBİ SÖZLER

İsmail Hakkı Karadayı'nın bu isteği üzerine avukatı Erol Aras, bayram sonrası 21. İstinaf Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurup, davanın bir an önce sonuçlanmasını talep edeck.

Avukatı Aras, müvekkili 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın sağlık durumunun son derece ciddi noktaya ulaştığını, kanamanın zor durdurulduğunu, üç ünite kan verildiğini kaydetti. Aras hastanede yaptığı görüşmede, Karadayı'nın “vasiyet” gibi sözlerini SÖZCÜ'ye şöyle aktardı:

‘ÇOK AĞRIMA GİDİYOR'

“Bana ve arkadaşlarıma yönelik bu haksız suçlama, çok ağrıma gidiyor. Biz kesinlikle hukukun içinde kaldık. Darbe yapmak aklımızın ucundan bile geçmedi. Hükümet, parlamentoda değişti. Biz de emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik. 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ'cü polis, hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ'nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır.

‘ADALETE GÜVENİYORUM'

Ben, ölmeden önce aklanmak istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Lütfen İstinaf Mahkemesi'ne bir dilekçe ile başvurarak benim ve arkadaşlarımın lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ve aklanma hakkımızın bir an önce dosyamızın incelenerek teslim edilme talebimi iletiniz. Bu toplum, 1960 ihtilalini, 12 Eylül 1980 ihtilalini ve en son Türk Ordusu'na yönelik 15 Temmuz kanlı kalkışma eylemini yaşadı. Darbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. 28 Şubat'ta hiçbir şekilde darbe olmamıştır. Kanunilik prensibi ve evrensel hukuk kuralları işletilerek hakkımız teslim edilsin.

KIRGIN KALACAĞIM

88 yaşındayım, şerefimle bu devletin en üst seviyede rütbesini taşıdım. Bana, TSK'ya, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilsin ve üzerimize atılmaya çalışılan bu haksız leke silinsin. Aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yargısına kırgın kalacaktır.”

Avukat Erol Aras, bundan sonra izleyecekleri yolu ise şöyle anlattı:

“Dosyamız 16 aydır Ankara 21. İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor. Makul süre, inceleme bakımından geçmiştir. Dosyamızın ele alınarak esas bakımından incelenip deliller itibariyla sadece ıspatlanamamış değil, aynı zamanda masumiyeti ıspatlandığı için beraatine karar verilmesini isteyeceğim.”

ARTIK HİÇ YÜRÜYEMİYOR

Avukat Erol Aras, Karadayı'yı her ziyaretinde durumunun daha da kötüye gittiğini gördüğünü belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

“Ameliyat da yapamıyor doktorlar. Bastonla bile yürüyemiyor. Bir tarafta sonda diğer yanda torba var. Meydana çıkan bilgiler ve tarafımıza ulaşan belgeler gösterdi ki, Türk Ordusu'na tuzak kuranlar ta 2007'den beri, Karadayı Paşa'yı hedefe oturtmuş, yasa dışı dinlemelerle, sahte delil listelerine adını yazarak, hain çalışmalarını başlatmışlar. Ergenekon tutuklamalarıyla başlayan üzüntüsü ilk kanser ameliyatına neden olmuş, daha sonra gerçeklerin ortaya çıkması ve 28 Şubat davasının da tutuklu kalmayarak mecrasına girmesi ile sağlığına biraz kavuşmuştu. En son 5. Ağır Ceza da savcının görüşünden sonra hızla, moral kaybı nedeni ile kötüledi ve bir çok ameliyat oldu. Gelinen nokta maalesef üzücü. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah beraat kararını görür.”