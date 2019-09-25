Deprem bölgesinde kalan değerli arazinin imar planı iptal edildi

1978 yılından itibaren polis eğitim merkezi olarak kullanılan Atatürk Havalimanı'nın yanındaki eski Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nin eğitim binaları, kapalı spor salonu, atış poligonu ve caminin bulunduğu alan için 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında protokol imzalandı. 81 dönümlük arazi TOKİ tarafından satın alındı ve mülkiyeti 12 Mart 2015 tarihinde TOKİ'ye devredildi. 30 Mayıs 2017 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. ile TOKİ arasında yapılan protokol ile arazi, Emlak Konut GYO tasarrufuna geçti. Planlama alanında yer alan yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında 8 Aralık 2017 tarihinde riskli yapı ilan edildi ve boşaltıldı.

ARAZİYE KONUT VE TİCARET FONKSİYONU VERİLDİ

Kullanım amacını sonlanmış ve boşaltılmış olan riskli yapıların bulunduğu arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 23 Ağustos 2017 tarihinde imar planı değişikliği hazırlandı. Değişiklik ile 81 dönümlük araziye “konut ve ticaret” fonksiyonu verildi. Araziye konut, rezidans, AVM, iş merkezi yapılmasının önü açıldı. Ancak imar planı değişikliklerine karşı açılan dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2 Mayıs 2019'da imar planı değişikliğini iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da plansız kalan arazi için hazırladığı yeni plan değişikliğini 24 Eylül günü itirazlar için askıya çıkardı.

KAT YÜKSEKLİĞİ GETİRİLDİ

Son plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, taşınmazların riskli yapı ilan edilmesi, alanın plansız kalmaması, kamu yatırımlarının aksamaması, kamu yararının yeniden tesis edilmesi için mahkeme kararındaki gerekçeler yerine getirilerek kat yüksekliğine ilişkin belirsizlikleri gidermek ve daha güçlü ulaşım bağlantıları kurgulayabilmek için planlama çalışması yapıldığı kaydedildi.

ALAN 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE

Raporda, alanın İstanbul Deprem Haritasında “1.Derece Deprem Bölgesi”nde kaldığı da belirtildi. Son planda fonksiyonlarda bir değişiklik yapılmadı. Arazi yine “Konut+Ticaret”, “Özel Eğitim ”, “İbadet ” ve “Park ” olarak planlandı. Planda değişiklik kat yüksekliği konusunda yapıldı. Raporda kat yüksekliği konusundaki belirsizliklerin giderildiği, “havamania planında” belirlenen yükseklik değerlerine uygun olarak yapılaşmaya olanak tanıyacak yapılaşma kriterleri belirlendiği ifade edildi. 81 bin metrekarelik arazinin 45 bin metrekaresine yapılacak “konut ve ticaret” birimlerinin kat yükseklik sınırı “zemin+3 kat” oldu. Bu alanda AVM, ofis, rezidans, iş merkezi gibi birimler yer alabilecek. Aynı yüksek sınırı özel okul alanına da getirildi. Cami için de yükseklik sınırı deniz seviyesinden itibaren 68 metre olarak planlandı.